Razglašena nevarnost za vso Slovenijo: tega nikar ne počnite

Za nami so večinoma lepi dnevi, ko nas je razvajalo sonce, vendar pa zemlja že pogreša padavine. V zadnjih dneh se je zaradi toplega in suhega vremena začela povečevati možnost nastanka požarov na prostem in v naravnem okolju v večjem delu države, poudarjajo pri Agenciji RS za okolje in prostor (Arso). »Podobno vreme se bo še nadaljevalo, zato v prihodnjih dneh pri uporabi ognja na prostem in v naravnem okolju svetujemo previdnost, zlasti pri kmetijskih opravilih.« Prižgali so rumeni alarm za vso državo, kar pomeni, da je treba biti pozoren.V zadnjih dneh se je že pripetilo več požarov v naravi oz. na prostem. Eden najhujših se je zgodil v ponedeljek na območju Ribnice na Pohorju, ko je 84-letnik v okolici domače hiše grabil odpadno listje in ga zakuril , pri tem pa ga je presenetil sunek vetra. Moškega so zajeli plameni, ki so vneli oblačila na njem. Moškemu se je uspelo sleči, a ga je ogenj opekel po telesu. Zaradi hudih poškodb so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor.