B in N sta črki, ki sta v času zbiranja več deset tisoč evrov prostovoljnih prispevkov mariborskega Društva za razvoj ustvarjalnosti in humanitarnosti Maus, katerega zastopnica je Nataša Sokolov, krožili med njegovimi prostovoljci. »To je pomenilo bruto in neto znesek,« so ti pojasnili med sojenjem Sokolovi, ki se mora na mariborskem okrožnem sodišču braniti pred očitki, da je v obdobju najmanj od 1. septembra 2016 do 16. oktobra 2019 zagrešila kaznivo dejanje izneverjanja. Oziroma da je med zbiranjem sredstev za bolne otroke, tudi za dečka Gala, sebi in drugim (na primer za izplačilo dohodka...