Razdejanje po orkanskem vetru v Sloveniji, prihajajo nova svarila (FOTO in VIDEO)

Četrtkovo neurje in orkanski veter sta za seboj pustila pravo razdejanje. Odkrivalo je strehe, ruvalo drevesa, izjemno nevarno je bilo tudi za prometne udeležence. Ko je začelo divjati neurje, so začeli telefoni interventnih številk zvoniti kot nori. Kako hudo je bilo, pa razkrivajo tudi današnje intervencije.

Gorenjski policisti poročajo, da je v Lahovčah in Kranju med vožnjo na avtomobila dveh voznikov padlo drevo. V Kranju je bil voznik lažje poškodovan. Škodo na vozilu je v enem primeru povzročila tudi podrta prometna signalizacija. Zaradi močnega sunka vetra je v okolici Škofje Loke kolesar padel in se poškodoval. V kraju Gobovce pa je drevo zadelo motorista s potnikom. Oba sta se poškodovala. Na drugih javnih površinah so policisti obravnavali več primerov odkrivanja streh v Kranju, z materialno škodo na objektih in tudi na vozilih, ter podrtje dreves na parkirana vozila. Zadnji primer so policisti obravnavali danes zjutraj. V Škofji Loki se je zaradi posledic včerajšnjega neurja podrlo drevo in padlo na dve vozili. Policisti pozivajo k previdnosti na cestah in v gozdovih.

Četrtkovo neurje je poskrbelo za nekaj novih vremenskih rekordov. Arso poroča, da so izmerjeni najmočnejši sunki vetra, ki so bili posledica prehoda nevihtne linije, marsikje presegli dozdajšnje najmočnejše sunke vetra. Na Krvavcu so izmerili 113 km/h, na merilni postaji Trojane - Limovce 109 km/h, v Ljubljani za Bežigradom je bil postavljen nov rekord s 102 km/h. Vremenoslovci sicer tudi za danes napovedujejo plohe in nevihte, ki se bodo širile proti vzhodu. V soboto bo po večini sončno s kakšno popoldansko ploho.

Včerajšnji močan veter je težave v prometu povzročal tudi na območju PU Celje. Zaradi dveh podrtih dreves je bil promet krajši čas oviran v Velenju. Podrti drevesi sta promet ovirali tudi na cesti Dravograd–Črneče in na Halarjevem bregu, na območju Šmarja pri Jelšah. Na Prevaljah pa je začasna prometna signalizacija, ki jo je podrl veter, padla na osebno vozilo voznice, ki je pripeljala mimo in ga poškodovala, poročajo celjski policisti.

Po širni Sloveniji danes že poteka odpravljanje posledic včerajšnjega neurja. Gasilci GB Ljubljana so že sanirali škodo, ki jo je neurje povzročilo na ljubljanski porodnišnici. Veter je dvignil del strehe.

Izredne razmere pa tudi danes veljajo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Neurje je namreč polomilo in izruvalo več dreves. Delavci so že na delu in odpravljajlo posledice, a opozarjajo, da bo sanacija zaradi obsega trajala. Ob tem opozarjajo na nevarnosti, ki prežijo na sprehajalce. »Ker so pri podrtem drevju lahko prisotne velike napetosti, ki lahko povzročijo nenadne lome že pri manjši dodatni obremenitvi, uporabnike parka pozivamo in prosimo: da so v mestnih in drugih gozdovih skrajno previdni in pozorni, da ne plezajo čez podrta drevesa ali se plazijo pod njimi, da jih ne uporabljajo za telovadbo, da jih ne uporabljajo kot 'urbane' ovire za igro s svojimi psi, da se s fotografiranjem padlega drevja ne izpostavljajo nevarnostim, da se ne približujejo ekipam, ko umikajo padlo drevje, da padlega drevja ne razžagujejo ali odstranjujejo sami, če za to niso usposobljeni.«