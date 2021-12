Razburjeni zaradi Janševega pisma: kako je lahko dostopal do centralnega registra prebivalstva?

Poročali smo že, da je predsednik vlade Janez Janša državljanom poslal pismo, v katerih se tistim, ki so se že cepili proti covidu-19, zahvaljuje, ostale pa vljudno prosi, da o tem razmislijo. »Naj bo to vaša svobodna, a odgovorna odločitev,« je pozval in spomnil na dneve cepljenje, ki se začnejo jutri.

Pismo so številni državljani prejeli že v petek, nekateri pa ga bodo še v prihodnjih dneh.

To pa je očitno zmotilo Inštitut 8. marec, ki je informacijski pooblaščenki poslal nekaj vprašanj povezanih s pismom, ki ga je na gospodinjstva naslovil Janša.

Tako jih med drugim zanima na kakšen način in na kakšni pravni podlagi je predsednik vlade lahko dostopal do centralnega registra prebivalstva in katere naloge iz svoje pristojnosti pri tem izpolnjuje kot predsednik vlade?

Kraj prebivališča je namreč osebni podatek, ki ni splošno dostopen, podlago za vpogled dobimo šele v zakonu, pisni zahtevi ali v pisni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Prav tako sta bila na ovojnici ime in priimek, torej ni šlo za generalno pošiljanje vsem gospodinjstvom, mnogi so dobili pismo kar na naslov začasnega prebivališča.

»Ne glede to, kaj si mislimo o sporočilu pisma, mora ne glede na to, ali morda ravno zato, ker gre za predsednika vlade, to potekati pod jasnimi zakonskimi pogoji. Zato je pomembno, na kakšen način so bila ta pisma poslana,« poudarjajo v Inštitutu 8. marec