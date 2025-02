Ravnateljica Dragica nezakonito odpustila učiteljico po 39 letih dela na šoli

»V delovnopravnem sporu uspešno zaščitili svojo članico.« S tem naslovom so se v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) decembra lani pohvalili, da so na sodišču dokazali, da je bila njihova članica odpuščena nezakonito. Ter da bo zato prejela skoraj 47 tisoč evrov denarnega povračila (33.925,84 evra denarnega povračila v višini trinajstih plač, kar je sklenilo sodišče, in dodatno 13.048,40 evra odškodnine po panožni kolektivni pogodbi). »Delavka je po oceni sindikata neupravičeno prejela izredno odpoved kot povračilni ukrep šole, ker je opozarjala na nepravilno...