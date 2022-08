Ravnateljica Anica je požugala s palico (FOTO)

Srečanje bi moralo biti že pred dvema letoma, ob 50-letnici, a ga zaradi zdravstvenih razmer v državi in svetu niso mogli organizirati. Letos jim je končno uspelo in pred Osnovno šolo Prebold, ki so jo v zadnjih dveh letih povsem prenovili tako v notranjosti kot tudi zunaj, se je zbralo 40 nekdanjih sošolk in sošolcev, ki so junija 1970 zaključili 8. razred v stavbi šole, ki je bila zgrajena leta 1910 in tvori najstarejši del sedanje, ki se je skozi desetletja dograjevala in posodabljala.

Baby boom generacija

Udeleženci, zbrani skupaj iz treh razredov takratnih osmošolcev, so se zbrali v enem od nekdanjih razredov, kjer so znova sedli za klopi in se za nekaj časa poistovetili s časom in takratnim šolskim redom. Za pogled v tedanjo zgodovino je poskrbela ena od njihovih razredničark Anica Skok, ko je v roke vzela redovalnico in poimensko preverjala seznam učencev, spraševala in s palico v roki nekajkrat udarila po katedru, zahtevala mir v razredu ter okarala reditelja, ker ni dobro pobrisal šolske table.

Po tem nekajminutnem prikazu nekdanjega poteka razredne šolske ure so se vrnili v sedanjost s pozdravom ravnatelja šole Petra Žureja, ki je z veseljem izrekel dobrodošlico nekdanjim šolarjem in na kratko tudi spregovoril o šoli in njenih pridobitvah, kar so si udeleženci pozneje tudi ogledali. Še pred tem so se nekdanji sošolci s šopki rož zahvalili vsem trem prisotnim nekdanjim učiteljicam. Poleg Anice Skok še Vidi Jernejc Kranjc in Idi Završnik, ki so skozi čas svojega učiteljevanja učile tudi generacijo, imenovano baby boom, saj je imel prvi razred kar štiri razrede.

Po obisku šole so nekateri udeleženci odšli do preboldske zgodovinske zbirke Prebold skozi čas, kjer so počakali preostale sošolce, ki so na pokopališče odnesli nageljne pokojnim sošolcem in učiteljem.

Udeleženci pred povsem prenovljeno šolo v Preboldu

Po kratki predstavitvi in ogledu zbirke in zgodovine Prebolda ter okoliških naselij, kar jim je predstavila njihova sošolka Vladka Dobnik, članica ZND Prebold, so se odpeljali v gostilno, kjer so imeli zaključno druženje z večerjo in zabavnim programom. Razšli so se z željo, da se kmalu spet srečajo v takšnem številu, saj biološka ura hitro teče in redči njihove vrste.