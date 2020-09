Ravnatelji: Otroci bodo prikrajšani za spoznavni, govorni in socialni razvoj

Kako ste sprejeli odločitev vlade, da bodo morale vzgojiteljice v vrtcih ves čas nositi maske?



Kako pa lahko to vpliva na otroka v psihološkem smislu?



Bo na takšen način ogrožen otrokov razvoj?



Kaj pomeni ta nov ukrep za vrtce in organizacijo dela v vrtcih?

Ste pričakovali to od vlade?

Kaj pravijo natančna navodila vlade za nove ukrepe?

Že ta konec tedna bodo pričele veljati spremembe, vezane na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Nošnja mask bo tako obvezna za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente. Tudi vzgojiteljice, vzgojitelji v vrtcih ter učiteljice, učitelji v razredih vseh stopenj bodo morali nositi maske . Ta vladna odločitev oziroma odločitev strokovne skupine je dvignila veliko prahu.Kaj to pomeni za malčke in kaj za vrtce smo se pogovarjali s predsednico Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, ki ne more verjeti, da je vlada sprejela takšno odločitev.Smo blazno presenečeni, ker so sprejeli odločitev brez posvetovanja z nami. Nošenje mask na ta način v vrtcih je popolnoma nesprejemljivo. Sploh niso upoštevali koristi otrok.Zagotovo to prinaša stiske za otroke. Veste v vrtcu je bistvena interakcija, mimika. Tisti nasmehi vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki jih otroci vidijo in se zato tudi dobro počutijo. Zdaj tega ne bo več. Otroci bodo prikrajšani za bistven del čustvene komunikacije s tistimi, ki jim pomenijo neko varnost.Otroci bodo prikrajšani za spoznavni, govorni in socialni razvoj. Učenje za tako majhne otroke je še bolj pomembno skozi govor, s tem se razvija tudi ustvarjalnost, socialne veščine, integracija, spoznavanje okolja itd.Pomeni, da bodo vzgojno-izobraževalne ustanove morale zaposliti dodatne ljudi v vrtcu za na primer, če ima šest vhodov, da bodo zjutraj od 6. ure pa do 9. in popoldan ob odhodih, ko bodo vstopali starši po svoje otroke, merili temperaturo. Poglejte, mi striktno upoštevamo vsa navodila, ki so bila dosedaj določena. In tudi ta bomo.Ne, nikakor. Mi smo pričakovali, da bodo ukrepe sproščali, ne zaostrili. Sploh zato, ker so dokazali, da majhni otroci niso tako podvrženi virusu sars-cov-2.Okrožnice še nismo dobili, pričakujemo jo danes. Zagotovo se bomo na njo odzvali s pobudo, kaj bi dejansko bilo dobro za naše otroke.