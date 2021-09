Ravnatelji kuhali za dober namen (FOTO)

V soboto dopoldne je bilo na celjski mestni tržnici zelo živahno, saj so se branjevkam in branjevcem pridružili tudi celjski šolniki, ravnatelji in ravnateljice, ki pa niso ponujali domačih pridelkov, temveč kuhali. Znani Celjani, ki so jih so k sodelovanju povabile članice Lions kluba (LK) Celje Mozaik, so se odločili, da bodo poprijeli za kuhalnice za dober namen. Za jedi, ki so jih pripravili, so zbirali prostovoljne prispevke, s tako zbranim denarjem pa bodo pomagali malim junakom, ki se bojujejo z rakom. Članice LK Celje Mozaik s šolniki Foto: Mojca Marot Ker tudi sicer rada kuha, se je...