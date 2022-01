Ravnatelj z dijaki zaigral v celovečercu (FOTO)

»Vroče vreme, bazen, fešte, morje, poletje in prazen tošel. Ker je ljubezen slepa, Sandi pa še bolj, je pripravljen za dober oddih s prijatelji in simpatijo stopiti na črni trg. Vendar stvari le niso tako preproste kot prodajanje bučk na ljubljanski tržnici. Bo šlo? Seveda ne. Akcija? Zagotovljena. Denarnica? Še vedno prazna. Poletje? Belo.«

S tem plakatom so ustvarjalci vabili na premiero, ki je bila v Simulakerju v Novem mestu.

Tako mladi ustvarjalci vabijo k ogledu zabavnega celovečernega filma z naslovom Belo poletje. Moči so združili dijaki Šolskega centra Novo mesto, na ogled pa je na youtubu.

Šlo je za ure

»Ideja je bila čisto spontana in je povezala prijatelje s podobnimi ambicijami in zanimanjem za film. Sprva smo načrtovali kratki film, a kaj kmalu nam je širina zgodbe ušla izpod nadzora in zdaj smo tu, pri celovečercu,« pravi režiser Blaž Dragan, ki se je ob Maksu Andrinu podpisal tudi pod scenarij.

»Sama ideja je prišla iz preproste najstniške naivnosti, kako se soočiti s problemom pomanjkanja denarja in kaj je človek pripravljen v naivnosti storiti zanj. To smo zapakirali v humoren mladinski film,« doda Blaž, ki je zdaj že študent, sicer pa nekdanji dijak Šolskega centra Novo mesto. Pravi, da jim je film od ideje do končnega izdelka vzel dobro leto. »Samo snemanje je potekalo od junija do poznega septembra, postprodukcija pa je delovala še dva dni pred premiero v Galeriji Simulaker, saj smo se vedno bolj zavedali, da smo ustvarili film, ki smo ga hoteli kar se da izpiliti, konec koncev je dolg dobro uro,« je dodal Blaž. Snemali so na različnih krajih Dolenjske, nekaj krajših odlomkov celo v Ljubljani.

»Logistika je bila sila zanimiva, saj je v projektu sodelovalo res veliko ljudi, poznali smo se iz multimedije na Šolskem centru Novo mesto, nekateri so sošolci, bivši sošolci, znanci in celo profesorji. Prav neverjetno se mi zdi, da smo za snemanje nabrali toliko ljudi, ki so bili pripravljeni sodelovati brez garancije uspeha ali kakršnega koli denarja. Zadovoljni smo bili z malicami in druženjem, ki je marsikdaj stresno situacijo napolnilo z obilo užitkov,« je zadovoljen režiser, ki je delo direktorja fotografije zaupal Tomažu Stuparju.

Za večino je bila to prva filmska izkušnja.

Ta je kljub rosnim 18 letom že vešč snemanja in slikanja, saj se je z videografijo začel ukvarjati že v osnovni šoli, resneje pa se je dela s profesionalno opremo, tako strojno kot programsko, lotil v srednji šoli pod okriljem multimedije na Šolskem centru. »Pred Belim poletjem smo z ekipo sodelovali na dveh filmskih tekmovanjih in ustvarili dva kratka filma z dramsko vsebino. A kljub izkušnjam na videografskem področju, kjer sem že snemal videospote in promocijske videe, je film Belo poletje predstavljal nov izziv. Odločili smo se posneti daljši film brez kakršnih koli omejitev ali usmeritev, prav tako smo se želeli preizkusiti v komediji,« razlaga Tomaž in prizna, da je bilo za 15-člansko ekipo glavnih igralcev in tehnične ekipe naporno, snemanje je večkrat potekalo od zgodnjih noči do poznih dopoldnevov, še največji izziv pa so predstavljale nočne scene.

»Kljub izčrpanosti in skorajšnji izgubi motivacije nam je film uspelo sestaviti do premiere. Šlo je za ure, vendar nam je uspelo. Snemanje je bilo poučno, izziv pa smo, o tem smo prepričani, dobro opravili, sploh ker je šlo za prvi veliki projekt,« ocenjuje Tomaž.

Niso rekli zadnje

Film se začne zapletati, ko se srečata stara prijatelja; eden je vpet v posle z drogami, drugi pa je brez denarja. V glavnih vlogah sta zaigrala Tit Šober in Anže Potočar, v preostalih pa Klemen Janeš, Gal Brzin, Martin Glač, Maks Andrin, Dženis Ćehić, Tin Andrić, Leon Kočevar Milošević, Maruša Bajuk, Jona Šmalc Novak, Boris Plut, Maks Malenšek, Blaž Dragan in Andraž Svete. Za vse je bila igra izjemna izkušnja. »Snemanje sem dojemal bolj kot 'kreativno druženje s prijatelji', s tem sem kolegom pomagal pri dopolnjevanju delovnih izkušenj. Zame je bila to prva tovrstna izkušnja, bi pa mladim odsvetoval vsa dejanja našega 'izjemno brihtnega' glavnega junaka,« se nasmeji glavni igralec Tit Šober in se spomni na enega od zanimivih pripetljajev med nočnim snemanjem, ko je zaradi zaspanosti scenarist in igralec lika Jože po nesreči 'zbil' snemalca, ki je slonel na pokrovu parkiranega avtomobila.

Posnet je bil na različnih lokacijah Dolenjske. Fotografije: Zaslonski posnetki iz filma

Scenarist je imel namreč avto v prvi prestavi, ko ga je zagnal, pa je posledično odpeljal naprej s snemalcem vred. Prvič se je v igri preizkusil tudi Leon Kočevar Milošević, ki povzame bistvo filma: »Sporočilo je, da moramo paziti, s kom se družimo in v kako družbo pademo, saj nam lahko napačne odločitve uničijo ali celo končajo življenje.«

Morda ne bo prejel oskarja, je pa primer, kaj se da narediti z vloženim trudom, časom, dobro voljo in ambicijo.

Ustvarjalci so k igri spodbudili tudi svojega profesorja Borisa Pluta, sicer ravnatelja Srednje elektro šole in tehniške gimnazije. »Prijetno si je ogledati film, katerega tema je resna, predstavljena lahkotno, narejena pa skozi oči in z rokami mladih,« je po ogledu filma Belo poletje ocenil Plut in dejal, da je celovečerec, glede na to, da so celotno produkcijo naredili dijaki, ki teh vsebin nimajo v učnem načrtu, velik dosežek tako zanje kot za šolo. Pri takem projektu, kot pravi, nista dovolj samo vnema in znanje, temveč tudi podrejanje skupnemu cilju ekipe. »Vesel sem, da so dijaki izbrali prav mene za vlogo najstarejše osebe v filmu, v glavni stranski vlogi,« se nasmehne Plut, ki ga je navdušila celotna ekipa s svojo mladostno zagnanostjo, ki je pozitivno vplivala tudi nanj.

15 jih je sodelovalo

pri filmu.

Film si lahko ogleda vsak na youtubu, je pa dokaz, kako je možno z malim narediti veliko. »Morda ne bo prejel oskarja, je pa primer, koliko se da narediti z vloženim trudom, časom, dobro voljo in ambicijo. Glede na to, da so stroški ocenjeni v dvomestnem številu, smo živ dokaz, da lahko, ko pohlep pustimo za sabo, ustvarimo nekaj ogleda vrednega s svojimi mulci na kavču ali pa celo ob kozarčku vina v postelji za večerno razvedrilo. Upam, da si film pogledate, ne bo vam žal. Za nas pa ne slišite zadnjič!« bralcem Slovenskih novic sporoča režiser Belega poletja Blaž Dragan.