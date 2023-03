Ravnanje mariborskega taksista razdelilo javnost: moškega pustil ležati ob cesti (VIDEO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožil video, ki je po besedah avtorja nastal ta teden v Mariboru. Kot je razvidno iz posnetka, je taksist obnemoglega moškega odložil na začetku parkirišča in ga pustil ležati ob cesti.

»Vse kar je narobe z nami. Pripeljal, pustil na cesti. Odpeljal. Gospod obležal. Šel pomagat, obvestil policijo,« je na družbenem omrežju Twitter zapisal avtor videa, ki je bil priča dogodku.

Dogodek se je po poročanju Večera zgodil v začetku tedna, in sicer med bloki v Novi vasi. Na Policijski upravi Maribor pa so za omenjeni medij potrdili, da so prijeli prijavo in dodali, da je obnemogli gospod sam odšel proti domu v neposredni bližini.

Za odziv in pojasnila smo se obrnili tudi na taksi službo Cammeo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.