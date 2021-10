Ravbar Pope umrl dan po rojstnem dnevu

V nedeljo je bil prijeten večer v Domžalah. Mrzel, jesenski, oktobrski. Pa vendarle prazničen. V domačem klubu Helios Suns so igrali tekmo domačega prvenstva lige NKBM, suvereno so opravili z Zlatorogom, 79:60 je bilo. V klubu so imeli še več razlogov za veselje: rojstni dan je slavil njihov košarkar Tadej Ferme, za nameček pa so se spomnili tudi svojega navijača Milana Vrtaliča Popeta. »Na sinočnji tekmi smo v Športni dvorani Domžale slavili dva rojstna dneva. Slavil je naš Tadej Ferme, ob polčasu pa je Blaž Mahkovic našemu dolgoletnemu ravbarju Milanu Vrtaliču podaril dres Helios Sunso...