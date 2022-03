Rast in pridelek sta odvisna od Staneta (FOTO)

Kot pravi Stane Kocutar, skrbnik Guinnessove rekorderke, je obrezovanje trte najpomembnejše strokovno opravilo v vinogradu. Od njega sta namreč odvisna pridelek in rast.

Negovani dvoletni cepiči bodo prvič rodili že prihodnje leto.

Ker gre za verjetno glavni turistični adut in magnet štajerske prestolnice, je to še pomembnejši dogodek. Rez Stare trte iz leta v leto postaja tudi značilen in odmeven protokolarni dogodek, saj mesto Maribor ob tej priložnosti pokloni cepiče Stare trte izbranim prijateljskim mestom, občinam ali drugim pomembnim subjektom doma in po svetu. Nič drugače ni bilo tokrat, velja pa poudariti, da prejme občina Maribor vsako leto kar precej prošenj za tovrstno pomembno povezovalno darilo, vseh želja pa ne more izpolniti.

Protokolarno darilo

Dvoletna cepljenka v lončku, za katero skrbi prav Stane Kocutar, v tem času razvije kakovosten koreninski sistem in začne ob presaditvi v zemljo takoj bujno rasti ter lahko že v prvem letu tvori deblo, ki ga odrežemo na višino brajde, zato lahko prejemniki cepljenk v lončku pričakujejo pridelek že drugo leto.

»Za pospešek v veselju s potomko Stare trte smo v Mariboru prvič poskrbeli pred dvema letoma in v prihodnje jo bodo v takšnem naprednem stanju dobili vsi tisti, ki bodo imeli tehnično možnost zanjo. Ob prevozu z letali je to seveda malo težje,« nam je po dogodku o razvoju najbolj povezovalnega protokolarnega darila iz Maribora še zaupal Kocutar.

Se pa pomembnosti tega dogodka seveda še kako zaveda tudi Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor: »Promocija Maribora in Slovenije je s tem živim cepičem in trto, ki pozneje obrodi žlahtno kapljico, aktualna vse leto, in to po vsej Sloveniji pa tudi v pomembnih mestih po svetu. V tem času smo s promocijo trte in s tem mesta dosegli to, da je potomka povsod na častnem mestu, čislana, kot ji pritiče, vsi dogodki okrog nje so prav tako kot pri nas pomemben povezovalni, kulturni in seveda družabni dogodek. Maribor je na ta račun prepoznaven z edinstveno častitljivo gospo, ki raste na Lentu, v srednjeveškem srcu mesta. Tudi zato ga s še večjo skrbnostjo spoštujemo in obnavljamo, da bo lahko zaživelo še v večjem potencialu.«

Večnosti zapisana

Zavod za turizem Maribor bo letos organiziral še 22 poletnih večerov pred Hišo Stare trte, postavljanje klopotca pred njo, večdnevni jesenski Festival Stare trte in tradicionalno martinovanje v Mariboru. Ob tem nam je Jure Struc, direktor Zavoda, še pojasnil: »Zaradi številnih omejitev, ki jih je prinesla epidemija v zadnjih dveh letih, smo podaljšali mandat mariborski vinski kraljici Neži Jarc. Družbo ji je delala prijateljica in njena predhodnica Ana Protner, ki je pred le nekaj dnevi postala tudi aktualna vinska kraljica Slovenije.«

Še en razlog, da Maribor letos dodobra izkoristi obe svoji vinski lepotici, ki ju, polni znanja in z vinskim pedigrejem, lahko z veseljem tudi na ogled postavi.

V enajstih prestolnicah Ob letošnji 43. rezi Stare trte so cepiče prejeli: občina Braslovče, občina Gorje, prof. Franci Zidar, lastnik gradu Lamberg (Vojnik), Hiša Krasna (Lokev), Društvo Slovencev Republike srbske Triglav iz Banjaluke (Bosna in Hercegovina), Inštitut za kmetijstvo Univerze Cirila in Metoda v Skopju (Severna Makedonija) ter vladni kmetijski in vinogradniški raziskovalni inštitut z Malte. Potomke Stare trte tako z vsemi častmi rastejo že v enajstih svetovnih prestolnicah.

Rez in svečano podelitev cepičev je spremljal kulturno-etnografski program s Pihalnim orkestrom KUD Pošta in nastopom glasbenice Patricije Škof. Dogodek so pospremili z odprtjem razstave Večnosti zapisana trta pred Hišo Stare trte.

