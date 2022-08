Rapanje po radgonsko

V nadaljevanju Radgonskega poletja, ko so petkovi večeri rezervirani za različne zvrsti glasbe, je bil prvi petek v avgustu še posebno radgonsko obarvan. Mladinski center Gornja Radgona je namreč v sodelovanju z Nindri indri pripravil nepozaben koncert, saj je za več sto ljubiteljev rapa iz Gornje Radgone, s pomurskega in štajerskega območja ter iz sosednje Avstrije nastopil trenutno eden najbolj vročih slovenskih raperjev. Leopold I. je umetniško ime Radgončana Michaela Leopolda, ki prinaša svežino na slovensko rap sceno z družbenokritičnimi besedili, postreženimi v radgonskem narečju. Tako je domačin navdušil množico, spremljali pa so ga Drügi, štiričlanska zasedba izvrstnih glasbenikov.

Pred njimi je nastopil duo PTČ. Gre za mladca iz Ljubljane, ki sta se septembra lani predstavila s prvim albumom Neki tk o vsak dan. Rimoklepača na nastopih navdušujeta s kombinacijo zgodb, basa, ritmov in bobnov in tako je bilo tudi tokrat na trati pred Mladinskim centrom v Gornji Radgoni. Občinstvo bo lahko v prihodnjih dneh prisluhnilo novim glasbenim poslasticam, in sicer bosta v sklopu Radgonskega poletja nastopili še skupini Batista Cadillac, 12. avgusta, ter izvrstni Big Foot Mama, ki bodo za dobro mero rokenrola poskrbeli 28.