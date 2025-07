V slovenskem morju se vse pogosteje pojavljata invazivna modra rakovica (Callinectes sapidus) in silno agresivna riba skakavka (Pomatomus saltatrix). Sta ekološka grožnja biotski raznovrstnosti našega morja in ribičem, školjkarjem ter ribogojcem že lep čas povzročata ekonomsko škodo. Zato bo njuno širjenje poskušal zaustaviti projekt, ki so ga poimenovali Slastna invazija. Z inovativnim pristopom napoveduje zmanjšanje škode in celo njeno spreminjanje v trajnostno gospodarsko priložnost za že tako majhen priobalni ribolov oziroma preživetje naših ribičev. 10 RESTAVRACIJ bo pripravljalo morski ...