Raje 10 evrov za pomoč kot pet kavic na sončku

Draži drese nogometašev

Tudi v prihodnje bomo pomagali. Nam to pomeni malo, drugim ogromno.

Mladi podjetnikje poln spontanih idej, nadvse uspešnih. Plodna tla za uresničevanje je našel na facebook strani Klepet Grosuplje, v katero je povezanih že 3000 domačinov. Sprva je bila stran namenjena obveščanju prebivalcev, najti mesarja, kleparja in podobne storitve, potem pa je kot administrator skupine zaznal njeno vse večjo moč.»Želel sem izkoristiti in združiti prijetno s koristnim,« je vznesen mladenič, ki je prvotno poslanstvo skupine nadgradil z dobrodelnimi akcijami. Sprva je zagnal akcijo zbiranja strešnikov, pro kateri ga je odziv domačinov nadvse presenetil. V zgolj treh dneh so se odzvali dobrotniki in material za pokrivanje od neurja poškodovanih streh v Domžalah je bil že dostavljen v center po številu prebivalcev sedme največje občine. Tik pred začetkom novega šolskega leta je objavil seznam potrebščin za učence, ki jim starši težko kupijo nove pripomočke.»Prejel sem kar nekaj sporočil staršev. Tudi iz OŠ Brinje so sporočili, da veliko otrok potrebuje pomoč. Problem je pereč, zato se mu bomo kot skupnost Klepet Grosuplje posvetili vsako leto,« je sklenil ob prebiranju dolgega seznama, ki pa se je letos zaradi hitrega odziva članov skupine precej skrajšal. »Odziv je odličen. Vesel sem, da je pomoči toliko. Me pa ne preseneča preveč, saj se je že večkrat izkazalo, da znamo kot narod stopiti skupaj predvsem, kadar gre za otroke.«Miha je znan po dobrodelnosti, a to v svoji skromnosti nerad obeša na veliki zvon. »Dobrodelnost koristi tistim, katerim se pomaga, in ne publiciteti,« pove odločno. V svojem podjetju ima na zidu kar nekaj uokvirjenih dresov znanih nogometašev, vsi so bili kupljeni na dobrodelnih dražbah. »Dokler lahko, bom pomagal. Raje nekomu 10 evrov kot meni pet kavic na sončku.«Tovrstne pa so tudi vezi, ki lokalno skupnost še trdneje držijo skupaj. »Kot skupina smo res močni, dobri. Mi je pa ob teh akcijah žal, da nismo dobili nobene podpore ali vsaj pohvale s strani občinskih kanalov, tudi lokalni radio, ki deluje v Grosupljem, ni širil vesti o akciji. Morda bi bila s kakšno omembo akcija še bolj odmevna. Gre za krajane, za otroke in za dobro ljudi. Več nas bo, boljši bomo,« sklene Miha, ki ga veseli, da sta k akciji pristopila tudi Košarkarski klub Grosuplje in Ženski košarkarski Klub Grosuplje.