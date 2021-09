Radioaktivne lisičke odkrili tudi v Sloveniji!

Kar nekaj preplaha je v Avstriji povzročila novica, da so tudi v pri Slovencih zelo priljubljenih gobah lisičkah našli visoko vsebnost radioaktivnega cezija 137, in sicer 7563 bekarelov na kilogram (Bq/kg). To je precej več od v EU dovoljenih 600 Bq/kg. Lisičke so v Stubwiesalmu blizu mesta Spital am Pyhrn v avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija nabrali predstavniki tamkajšnje naravovarstvene organizacije Global 2000. Opozorili so, da gre še vedno za posledico ene najhujših jedrskih nesreč v zgodovini, tiste v Černobilu 26. aprila 1986. In hkrati nikakor pozabili dodati svojega nestrinjanj...