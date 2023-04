Radgonsko kresovanje na Tratah: pride tudi Vili Resnik z Bendom (FOTO)

Tudi letos, na predvečer praznika dela v mesto penine in sejmov Gornjo Radgono, ne bo izostalo tradicionalno kresovanje z baklado, ki sodi med največje v regiji in širše. Tokrat se bo vse skupaj odvijalo v nedeljo, 30. aprila 2023, od 20. ure naprej na TŠC Trate. V organizaciji Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Kultprotur, ter še nekaterih soorganizatorjev, kot so: radgonska občina, PGD Gornja Radgona, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Komunala Radgona..., se bo vse skupaj začelo ob 20. uri na ploščadi pri velikemu vodometu v Mestnem parku, kjer bodo desetine otrok štartali s prižganimi baklami, s katerimi bodo pozneje prižgali kres.

Baklada se bo tudi letos pričela na ploščadi ob vodometu v mestnem parku. FOTO: Oste Bakal

Ob 20.30 uri bodo v spremstvu Pihalnega orkestra Gornja Radgona in PGD Gornja Radgona s prižganimi baklami odkorakali nekaj sto metrov proti reki Muri, na TŠC Trate, kjer bodo za dobro vzdušje, zraven kulinarične ponudbe, poskrbeli znani glasbeniki. Letos bo to znani slovenski pevec Vili Resnik z Bendom, ki bodo Radgončane in njihove goste iz Pomurja, Slovenskih goric in drugih delov Slovenije, ter seveda iz sosednje Avstrije, zabavali dolgo v noč. Vili Resnik je že zvezda stalnica na slovenski glasbeni sceni, znan po uspešnicah, ki so med ljudmi že ponarodeli, kot tudi novimi skladbami v moderni trendovski produkciji. Seveda tukaj ne smemo prezreti predvsem pesmi: Na fuzbal me pust, Lepa za umret, Moja dolina, Naj bogovi slišijo, Ti si me čakala, Moja generacija ipd. Vili Resnik je še vedno v ustvarjalnem zagonu, željen zabave in novih izzivov, vse to pa si nadvse želijo tudi stotine, če ne tisoče ljubiteljev zabave, ki se običajno zberejo na radgonskem kresovanju.

Že pred začetkom glasbenega programa, bo vse prisotne na dogodku, ki ga bo povezoval Bojan Rajk, pozdravila radgonska županja Urška Mauko Tuš, slavnostni govornik pa bo predsednik Sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije (STUPIS) Jožef Horvat. Omeniti tudi kaže, da vstop prost. Seveda pa ne bo manjkalo niti kulinaričnih in tekočih dobrot, za kar bodo poskrbeli gostinci iz ŠIC Bara Ljutomer.