Račji otok so zavzeli kuharji (FOTO)

Tatjana Dolžan Eržen, kustosinja Gorenjskega muzeja in soavtorica zanimive razstave Kaša, žganci, zelje

Chef Tomaž Kavčič (na sredini) z obetavnim kuharskim podmladkom, Gregorjem Jovanom (levo) in Antoniem Rusianom FOTOgrafije: Špela Ankele

Rad bi čestital Gorenjcem, ker imajo tako dobre kmetijske zadruge. Vidi se, da izjemno dobro povezujejo kmetovalce.

Da je zanimanje za domače dobrote veliko, so konec tedna dokazali na Brdu pri Kranju, kjer je park za en dan zavzela verjetno največja tržnica gorenjskih dobrot. Na Dnevu domačih dobrot se je predstavilo prek 40 kmetovalcev. Obiskovalcev ni nihče štel, jih je bilo pa veliko. Dan so zaznamovali tudi dobro vzdušje, odličen obisk in dejstvo, da se je silna popoldanska ploha le za kak kilometer ognila Brdu.Medtem ko je na Račjem otoku odmeval zimzelenček Dan ljubezni, jeiz Centra Stonoga, ki je bil eden od motorjev dogodka, povedala: »Obisk je odličen in veseli nas, da je takšno zanimanje za domače dobrote. Veseli smo tudi, da so naše delavnice, prav vse na tak ali drugačen način povezane z domačimi izdelki, požele mnogo navdušenja med najmlajšimi, ki so z veseljem pripravljali testo, stiskali jabolka, se seznanjali s čebelarjenjem in počeli še marsikaj zanimivega.«Omenjeni Račji otok so zavzeli kuharji. Chef(Vila Podvin) je tudi tokrat uporabil ljube mu lokalne sestavine, saj je med drugim pripravljal polento iz koruze trdinke, tako zelo značilne za Bohinj, v njegovih loncih pa so se znašle tudi tepke, značilne gorenjske hruškice: »Podobne, a ne točno takšne jedi, kuham v Vili Podvin, le da tokrat pripravljam ulično hrano.« Precej elegantno ulično hrano. »Takšna tudi mora biti, kajti če imaš odlično lokalno surovino, moraš iz tega pripraviti kaj več,« je podčrtal chef Štefelin.Podobno meni chef: tokrat je očaral s slanimi rogljički, ki so jih spekli po 30-urni fermentaciji, in odojkom, kuhanim na nizki temperaturi. Chef Kavčič, ki pri Vipavi vodi Gostilno pri Lojzetu, se je v zadnjih nekaj mesecih dodobra seznanil z lokalnimi kmetovalci na Gorenjskem, saj je ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji prevzel vodenje kulinarike na Brdu in v drugih protokolarnih objektih.»Rad bi čestital Gorenjcem, ker imajo tako dobre kmetijske zadruge. S tremi odlično sodelujem in vidi se, da izjemno dobro povezujejo kmetovalce. Tudi to mi daje navdih za nove jedi,« je dejal Kavčič in nam predstavil mladega kuharja, ki bo prevzel vodenje kuhinje novega brdskega Hotela Elegans, ter obetavnega kuharja, o katerem bomo bržčas še slišali.Če se pomaknemo še k lokalnim dobrotam, ki so privabile na stotine obiskovalcev: tu so bili klasični mlečni in mesni izdelki, nekaj malega zelenjave, kruha in medu, a tudi kakšne zanimivosti. Denimo: ribezovo in jabolčno vino, ki ga na Kmetiji pr' Andreco v Krnici pridelujetain. »Vrsto let so že pri nas nasadi ribeza,« sta pojasnila in med nasmeški dodala, da izdelke prodajata tudi na blejski tržnici in v kranjski trgovini Korotan.Še eno zanimivost, kostanj v rumu, je predstavil, ki je v preteklosti delal v znani kranjski Gostilni Krištof, zdaj pa kuharstvo poučuje mladino v prestolnici.Če gremo naprej: zanimive, tudi po več let starane sire in take s plemenito plesnijo, rdečim poprom ali baziliko so predstavili na stojnici sirarske Kmetije pr' Jurk, ki jo najdemo v občini Železniki. Mladi kmetovalecje imel s seboj na Brdu vložena prepeličja jajčka, neutrudnas hotaveljske domačije pr' Šupc je predstavila hotaveljca – prvega med svojimi zrelimi siri. Tu je bila Ribogojnica Vodomec spod Krvavca, od koder je na Brdo prišla tudi, ki skrbi za zeliščno zgodbo z imenom Aelita. Če povzamemo: Brdo je v nedeljo na kar najlepši način (pro)slavilo gorenjske dobrote!