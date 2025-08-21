Rabljena vozila: preverite resnično število kilometrov

Žal pa se še vedno dogajajo manipulacije s števci kilometrov. Zato je pomembno, da znate preveriti dejansko kilometrino in se s tem izognete napačni odločitvi.

Uporabite javno dostopne evidence

V Sloveniji lahko prek spletnih aplikacij, ki omogočajo vpogled v podatke tehničnih pregledov po VIN-številki, hitro preverite zgodovino kilometrov. Podatki tehničnih pregledov so na voljo od leta 2014 in vsebujejo vpisano kilometrino ob vsakem pregledu. To vam omogoča, da odkrijete morebitna odstopanja in sumljive skoke ali padce v zaporedju prevoženih kilometrov.

Preverite servisno dokumentacijo

Servisna knjižica je prav tako pomemben vir informacij. V njej lahko preverite, ali so vpisani kilometri skladni s stanjem na števcu. Pogosto so v servisni dokumentaciji zabeleženi podatki o rednih vzdrževanjih in popravilih, med katerimi so navedeni tudi prevoženi kilometri ob vsakem obisku servisa. Poleg tega obstajajo storitve, ki povezujejo podatke iz več virov (servisna zgodovina, tehnični pregledi, zgodovina lastništva) in tako omogočajo še natančnejši vpogled v zgodovino vozila.

Uporabite VIN-poročila

VIN-poročila so eden najbolj zanesljivih virov pri preverjanju zgodovine vozila. Povezana so s številko VIN in navadno vsebujejo:

podatek o prevoženi kilometrini

seznam opravljenih tehničnih pregledov

zgodovino lastništva

podatke o morebitnih prometnih nesrečah ali poškodbah.

Zato je VIN-poročilo ključen dokument, ko želite preveriti, ali so vsi podatki o vozilu konsistentni.

Ocenite fizično stanje vozila

Stanje notranjosti in zunanjosti vozila lahko veliko pove o dejanski rabi avtomobila. Preglejte:

obrabo pedalov

stanje volana

sedeže

prestavno ročico

pnevmatike (tudi letnico izdelave).

Če so ti elementi močno obrabljeni, medtem ko števec prikazuje razmeroma nizko število kilometrov, gre verjetno za manipulacijo.

Tehnični pregled pri mehaniku in preverjanje ECU

Usposobljen mehanik lahko opravi poglobljen tehnični pregled in preveri:

stanje zavornega sistema

stanje vzmetenja

obrabo sklopke

delovanje elektronskih komponent.

Pri novejših vozilih z digitalnimi števci se priporoča tudi pregled podatkov v elektronski kontrolni enoti (ECU), saj lahko ta shranjuje podatke o dejanski kilometrini, tudi če je bil števec spremenjen.

Uporabite digitalna orodja in bralnike OBD2

Z naprednimi optičnimi bralniki OBD2 lahko dostopate do internih podatkov vozila. Ta diagnostična orodja lahko odkrijejo:

originalne podatke o prevoženi kilometrini

podatke o napakah in zgodovini okvar

zgodovino delovanja posameznih sistemov vozila.

Še zlasti pri vozilih z digitalnimi števci je to zanesljiv način, kako se zavarovati pred manipulacijami.

Z upoštevanjem zgoraj opisanih preverjenih metod in izbiro prave platforme si zagotovite, da boste pri nakupu ali prodaji ravnali odgovorno, premišljeno in v skladu z lastnimi interesi. To je najboljša zaščita pred neprijetnimi presenečenji in osnova za zaupanja vreden posel.

