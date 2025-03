Zgodba o uspehu: slovensko gradbeno podjetje se širi čez mejo

Naložbe v gradbeništvu so ključne za dolgoročno stabilnost regije, so prepričani v Pomgradu, saj neposredno vplivajo na gospodarsko rast, kakovost bivanja in odpornost proti okoljskim in družbenim izzivom.

S sodobno infrastrukturo se izboljšata povezanost in mobilnost, kar olajša dostop do delovnih mest, storitev in trgov, hkrati pa privablja nova podjetja in investitorje. Poleg tega gradbeni projekti ustvarjajo številna delovna mesta, tako neposredno v gradbeni panogi kot posredno v povezanih industrijah, kar krepi lokalno ekonomijo.

