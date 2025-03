Že čutite posledice plačilne nediscipline?

Gospodarske razmere od slovenskih podjetij zahtevajo veliko prilagajanja in agilnosti. Podjetniki – lastniki in direktorji ter nabavniki –, ki jih zanima, kako je v podjetju mogoče z upravljanjem obratnega kapitala čim hitreje priti do denarja, se bodo 16. aprila srečali v Portorožu, kjer bo v organizaciji medijske hiše Delo potekal izjemno zanimiv poslovno-finančni dogodek – 18. Poslovno-finančni sejem (18. PFS).

Srečanje, ki ga Delo pripravlja v sodelovanju z izkušenim poslovno-finančnim svetovalcem dr. Jožkom Peterlinom, je namenjeno vsem, ki želijo izboljšati svoje znanje na področju poslovnih financ.

Predavatelji iz različnih slovenskih podjetij bodo s praktičnimi primeri predstavili, kako unovčevati terjatve in kako varno do denarja tudi v primeru insolventnega kupca. Plačilna nedisciplina namreč vpliva na likvidnost in predvidljivost denarnih tokov.

