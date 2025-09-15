Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Svetovno gospodarstvo se spoprijema z vedno novimi izzivi. Aktualno stanje je zaradi neugodnih geopolitičnih razmer, napetosti med državami in politične nestabilnosti izredno nepredvidljivo, kar pomeni za gospodarske subjekte veliko negotovosti pri sprejemanju strateških odločitev. To se že kaže tudi v ekonomskih kazalcih uspešnosti posameznih držav, saj v takšnih razmerah nekatere ekonomsko izgubljajo, druge pa pridobivajo. Evropa izgublja pri ekonomski agilnosti, ki jo je izkazovala v preteklih obdobjih. Slovenska podjetja največ trgujejo z ekonomskimi subjekti iz Evrope, zato je pričakovati, da bo slabše ekonomske učinke zaznati tudi v slovenskem prostoru, seveda z nekim časovnim zamikom. Tista podjetja, ki večino prodaje ustvarijo v Nemčiji, že opažajo zmanjševanje industrijskih naročil.

