Zanimiva priložnost za slovenske podjetnike

Javna agencija SPIRIT Slovenija ponuja podporo podjetjem v vseh fazah razvoja. S širokim naborom programov, svetovanj in izobraževanj vam omogoča hitrejše premagovanje izzivov in izkoriščanje poslovnih priložnosti doma in v tujini.

Podjetniško svetovanje in izobraževanja

Slovenske poslovne točke SPOT Svetovanje, ki delujejo v 12 krajih po Sloveniji, zagotavljajo strokovno podporo pri ključnih poslovnih procesih – od priprave poslovnih načrtov in marketinga do vodenja podjetja, pravnih vprašanj in pridobivanja državnih spodbud.

Za posebne izzive so na voljo specializirane storitve: Nacionalna točka za prenos lastništva svetuje družinskim podjetjem pri prehodu na mlajše generacije, program ABC podjetništva uvaja začetnike v podjetniške vode, program Vodenje izvoznega poslovanja (ITM) pa razvija kompetence za uspešno nastopanje na tujih trgih.

Zagonska podjetja lahko izkoristijo svetovanje in mentoriranje v podporo njihovemu preboju na trg.

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija