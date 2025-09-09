Predstavitvena informacija

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
09.09.2025
09.09.2025
09.09.2025
09.09.2025

Nizke obrestne mere in visoka inflacija postopoma izničujejo vrednost denarja, shranjenega v banki. V nasprotju s tem pa zlato že desetletja dokazuje, da v času gospodarske in geopolitične negotovosti ne le ohranja, temveč pogosto celo povečuje svojo vrednost.

Zakaj zlato ostaja večno in varno zatočišče?

Zlato je že tisočletja simbol bogastva, moči in stabilnosti. Lahko bi rekli, da je mnogo več kot »le« kovina. To dokazuje tudi njegova vloga skozi zgodovino, saj je v vseh obdobjih, od antike do danes, ohranjalo status varnega zatočišča, ki preživi vojne, krize in inflacije.

Egipčani so ga imenovali kar »meso bogov«, zato so faraone pokopali z velikimi količinami zlata (npr. Tutankamonova zlata maska). Verjeli so, da jih bo bogastvo spremljalo v posmrtno življenje. Tudi stari Grki so zlato povezovali z večnostjo in božanskim. Religiozni in gospodarski pomen je imelo prav tako v Mezopotamiji, Indiji in na Kitajskem. Na Kitajskem so denimo že v 6. stoletju pr. n. št. poznali zlate kovance. Rimljani so razvili obsežen rudarski sistem za njegovo pridobivanje, zlato pa so uporabljali za kovance (imenovali so jih aureus), okrasje in simbolične darove. V rimskem imperiju je zlato tudi prvič dobilo vlogo valute s stabilno vrednostjo.

