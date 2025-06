Zakaj so koncerti klasične glasbe vedno bolj obiskani?

Ljubiteljem vrhunskih glasbenih dogodkov ponuja kar tri abonmaje s koncerti v Cankarjevem domu, dva abonmaja s koncerti v Slovenski filharmoniji, Družinski abonma in cikel sobotnih izobraževalnih matinej.

Abonma Same mogočne skladbe ostaja tudi v sezoni 2025/26 zavezan impresivnim zvokom neštetih barv – obsežnim simfonijam Mahlerja, Čajkovskega in Brucknerja, priljubljenim delom Holsta, Rahmaninova, Ravela in Dvořáka ter drugim vrhuncem orkestrske glasbe 19. stoletja. Koncertom abonmaja Filharmonični klasični koncerti je na drugi strani skupna lepota melodij, harmonij in oblik, namenjenih ljubiteljem spevnih del skladateljev iz obdobja dunajske klasike in prijetnih skladb zgodnjih romantikov. Že šesto sezono zapored pa navdušence nad glasbo 20. in 21. stoletja, željne svežih odkritij in spoznanj, razvnema abonma Sodobne orkestrske skladbe, katerega vedno bolj obiskane koncerte dopolnjuje poučen cikel Sobotne izobraževalne matineje.

