Šest šibkih točk slovenskega gradbeništva

Gradbena industrija je bila med letoma 2022 in 2023 priča neverjetnemu, kar 40-odstotnemu povečanju kibernetskih groženj in napadov, kar je na vrhu seznama panog v letnem kibernetskem poročilu ReliaQuest 2023, ki ga objavlja ​ReliaQuest, ameriško podjetje, specializirano za kibernetsko varnost. Še več, kot pravi Anita Molitor, strokovnjakinja za kibernetska tveganja pri GrECo Specialty, napovedi kažejo, da bo to število še naraščalo. Zakaj je industrija vse bolj ranljiva za kibernetske grožnje in kaj lahko gradbena podjetja storijo, da se zaščitijo?

Naročnik oglasne vsebine je GrECo