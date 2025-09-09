Predstavitvena informacija

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
Fotografija: FOTO: Lindstrom
FOTO: Lindstrom

09.09.2025 ob 11:31
V času, ko podjetja iščejo načine za povečanje učinkovitosti, zadovoljstva zaposlenih in doseganje trajnostnih ciljev, postajajo delovna oblačila vse bolj pomemben dejavnik. Nova evropska raziskava podjetja Lindström, ki je bila izvedena v 11 evropskih državah, razkriva, da imajo kakovost, higiena in vzdrževanje delovnih oblačil bistven vpliv na delovno okolje ne glede na panogo.

Kar 70 % zaposlenih delovna oblačila še vedno pere doma, pogosto pri prenizkih temperaturah in brez strokovnega nadzora; 22 % oblačila popravlja samostojno. Takšne prakse ne prinašajo le higienskih tveganj, temveč tudi dodatno časovno in čustveno breme.

Zaposleni so precej usklajeni: 86 % jih meni, da udobje, funkcionalnost in čistoča oblačil pomembno vplivajo na njihovo motivacijo in zadovoljstvo pri delu. Neprimerna ali slabo vzdrževana oblačila lahko znižajo učinkovitost, povečajo stres in ogrozijo varnost pri delu.

