Začel kot študent, danes je direktor: je lahko to tudi vaša pot?

Nobena zgodba o uspehu ni naključna. Na Petrolu jih je veliko in za njimi stoji tim strokovnjakov, ki z zavzetostjo in strokovnostjo vodijo številne projekte, ki so v zadnjih letih usmerjeni predvsem v zeleni prehod podjetja.

Eden ključnih posameznikov, ki pomembno prispeva k digitalni preobrazbi in razvoju Petrola v trajnostno družbo, je David Bezovnik, direktor upravljanja skladišč utekočinjenega naftnega plina. Njegova zgodba je navdihujoča. Spoznajte ga.

Delodajalci, ki ti omogočajo osebni in karierni razvoj, negujejo tvoje ambicije in spodbujajo napredek, so prava redkost. A to je značilnost sodobnih in uspešnih organizacij, ki razumejo potrebe in zahteve sodobne delovne sile. Zaposleni danes iščejo več kot le delovno mesto z dobrim plačilom. Iščejo okolje, v katerem se bodo dobro počutili in bodo lahko tudi hitro in uspešno rasli.

Zgodba Davida Bezovnika je dober odraz kariere, ki jo lahko pričakujete v Petrolu.

