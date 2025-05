"Z nikomer se ne skregam tako hitro kot z bratom"

Nekateri glasovi ostanejo z nami še dolgo po tem, ko ugasnemo radio. Miha Šalehar je eden tistih, ki ne le govori, temveč bruha misli s precejšnjo hitrostjo in iskrenostjo, redno pa piše tudi kolumne za časnik Delo.

V podkastu Sovoznik se je s svojim značilnim mešanjem ironije, eksistencialnega humorja in socialne analitike odprl bolj, kot bi to morda pričakovali od radijskega voditelja. In vendar – vse je bilo tam. Alkohol, družina, brat, gledališče, motorji, izleti z sinom po Sloveniji in posledice – vedno posledice.

Miha Šalehar je zadnjem letu naredil preskok – tudi fizičen – na oder. S predstavo, ki jo je ustvaril na podlagi lastne knjige Notranji pir, se je podal v svet gledališča. A Miha ni igralec, pravi. Je nekdo, ki zgodbo pripoveduje, v njej živi, a se zaveda: »Razlika med igralcem in glumcem je očitna. Prvi obvlada obrt. Jaz pa glumim – z navdušenjem, a brez iluzij.«

Njegova predstava, ki jo igra v ljubljanskem SiTi Teatru in na gostovanjih po Sloveniji, temelji na uro in 15 minut dolgem monologu – učenje besedila na pamet ga je postavilo pred novo oviro, tremo, zaradi katere je želel po tretji uprizoritvi celo odnehati. A vztrajal je – danes jih ima za seboj že skoraj petdeset. »Zdaj pa že kar uživam,« pove...

