Z eno potezo privarčevali več kot 2.000 evrov na leto

Vse več gospodinjstev se odloča za samooskrbo z električno energijo, saj želijo zmanjšati stroške, povečati energetsko neodvisnost in prispevati k trajnostnemu razvoju. Sončne elektrarne so postale ena najbolj priljubljenih rešitev, saj omogočajo izrabo obnovljive energije in dolgoročne prihranke. Vendar pa so na trgu samooskrbe pomembne spremembe – ukinitev klasičnih letnih neto meritev je pri mnogih potrošnikih povzročila negotovost. Mesečni obračuni ne omogočajo optimalnega izkoristka proizvedene energije, kar lahko vpliva na stroške elektrike in učinkovitost naložbe v sončno elektrarno.

Na srečo pa net-metering ni stvar, na katero moramo pozabiti. Nove rešitve uporabnikom, ki jih ponujajo nekateri dobavitelji, še vedno omogočajo ohranitev letnega obračuna in maksimalno izrabo proizvedene energije. S pravilnim pristopom lahko gospodinjstva še naprej uživajo v stabilnih prihrankih, energetski samozadostnosti in trajnostni prihodnosti. Ta pristop je posebej primeren za lastnike hiš, investitorje, uporabnike z visoko letno porabo elektrike in vse, ki stremijo k trajnostni energetski samozadostnosti.

Ali tudi vi razmišljate o sončni elektrarni, pa vas je ukinitev klasičnih letnih neto meritev odvrača od naložbe? Ne ustavite se zaradi morebitnih negotovosti, saj obstaja učinkovita rešitev, ki primanjkljaje in presežke lahko spremeni v prihranke za vas. Energija plus je razvila inovativno rešitev NET-MET, ki ohranja letni obračun za uporabnike sončnih elektrarn s hranilniki Energije plus.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Energija plus