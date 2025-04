Vstali sredi noči, zasedli celotno Planico in pokazali, kako se pravilno navija

Vzkliki, mahanje zastavic in transparenti slovenskih barv, hrumenje navijaških trobelj so napolnili prelepo dolino pod Poncami, ki se je za štiri dni spremenila v prizorišče največjega slovenskega športnega praznika.

Ko smo z ekipo prispeli pred Nordijski center nasproti veličastne letalnice, se je pod nami odprl razgled na množico mladih navijačev, ki so že navsezgodaj zjutraj odrinili izpred šol in zasedli najpomembnejše položaje za zagreto navijanje. Komaj so čakali, da v družbi sošolcev in učiteljic preživijo nepozaben dan s svojimi športnimi idoli, ki jih tako radi spremljajo in občudujejo zaradi poguma, srčnosti, predanosti in tudi prikupnosti. »Komaj čakamo, da dobimo kakšen avtogram,« so mahali z razglednicami, ki so kmalu postale platno za podpise najbolj vročih skakalcev.

Že ob prihodu na prizorišče je bilo čutiti njihovo nalezljivo pozitivno energijo, ki so jo še podkrepili vzkliki uradnega napovedovalca, tako da je bilo vzdušje že pred začetkom kvalifikacij neverjetno navdihujoče.

