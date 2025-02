Vsi na 22. Prešernov smenj v Kranj

Osmi februar v Kranju je doživetje, ki mu v Sloveniji in Evropi ni para. Kranjčani in obiskovalci se na ta dan množično poklonijo pesniku Prešernu in njegovemu času. Dogodek s kostumi, folklornimi plesi, recitali Prešernove poezije in lajnarskim festivalom odene Kranj v romantiko 19. stoletja. Kranjski kulturni hrami na stežaj odprejo svoja vrata, na mestnih ulicah in trgih spet zacveti sejemska dejavnost, v Prešerni kuhni zadiši po tradicionalnih slovenskih jedeh. Tokrat že 22. Prešernov smenj bo z 20 različnimi prizorišči, več kot 700 nastopajočimi in sodelujočimi ter z okoli 50 različnimi vsebinami, ki se odvijajo vse do večernih ur, največja tradicionalna prireditev ob kulturnem prazniku v Sloveniji.

Preverite več.

NAROČNIK OGLASNE VSEBINE JE ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ