Vse več je takih, ki posegajo po kokainu, ob tem pa imajo službo in družino

Ujeti nekje vmes. Med obrazi odvisnosti, ki so hitro spremenljivi. Spolzka tla, po katerih hodijo tisti, ki se ujamejo v omamo rednega uživanja drog ali vikend »odklopa«, »seans« s to ali ono psihoaktivno snovjo, menda postajajo nova normalnost.

Kako se naučiti reči ne, kako v skupini strokovnjakov z različnih področij poiskati trden oprijem, varno zavetje in zaupati preverjenim izhodom iz omame?

Dolgoletna strokovnjakinja dr. Mirjana Delić, psihiatrinja, v. d. predstojnica Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, ki je del Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, pozna vrata in izhode iz kompleksnih stanj odvisnosti od različnih substanc, ki je vse bolj težavna tudi pri nas.

Dr. Mirjana Delić, odvisnosti so velik problem, in kot vemo, gre za zahtevne obravnave posameznikov/-ic tako na psiholoških, socioloških, antropoloških kot širših družbenih ravneh. Kakšno težavo povzroča zasvojenost s psihoaktivnimi snovmi?

Zaužite psihoaktivne snovi (PAS) povzročajo spremembe človekovega zaznavanja, razpoloženja, razmišljanja in posledično vedenja, kar ima za posledico družbene in zdravstvene probleme. Delimo jih na dovoljene in prepovedane, kar je pravna, in ne medicinska kategorija.

Alkohol je recimo dovoljena psihoaktivna snov, vendar skupaj s tobakom največ prispeva h globalnemu bremenu bolezni. Po načinu delovanja ločimo stimulanse, sedative, halucinogene snovi, vendar razlika ni vedno točno določena. Uporaba močnejših PAS ter načinov uživanja, ki povzročajo hitrejši učinek (njuhanje, vbrizgavanje …), vodi do intenziviranja motenj – hitrejšega razvoja odvisnosti in razvoja odvisniškega vedenja.

Zasvojenost z igrami na srečo je enako škodljiva in nevarna kot vsaka druga, le da posledice na telesni ravni niso tako zelo očitne, vsaj v začetku ne. Zasvojenost z igrami na srečo ali različnimi tehnologijami je prav tako kronična in napreduje – če želi človek doživeti enako vzburjenje, mora