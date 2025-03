Vse se je začelo leta 1905

Naša pot je zaznamovana z inovacijami, rastjo in nenehnim izboljševanjem standardov kakovosti, varnosti in sledljivosti – od njive do vilic. Ob tej pomembni prelomnici smo pri Perutnini Ptuj pripravili posebno jubilejno embalažo, ki simbolizira povezanost preteklosti s prihodnostjo.

Začetki podjetja segajo v leto 1905, vse od takrat pa se je razvijalo in širilo. Po drugi svetovni vojni se je pod imenom Perutnina Ptuj začelo obdobje inovacij, ki so vključevale razvoj lastnih farm, valilnic in proizvodnih obratov. Mejniki, kot so prva barjena piščančja klobasa Poli leta 1974, širitev proizvodnih zmogljivosti v 80. letih in vstop na zahtevne izvozne trge, so utrdili položaj Perutnine Ptuj kot največjega proizvajalca perutninskega mesa v regiji.

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je podjetje uspešno prestrukturiralo svoje poslovanje, vstopilo na nove trge ter se razširilo s prevzemi podjetij na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter drugih državah. V letu 2019 je dobilo novega lastnika, MHP, ki je zagotovil največji investicijski cikel v zgodovini podjetja.

Naročnik oglasne vsebine je Perutnina Ptuj