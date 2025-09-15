Predstavitvena informacija

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
15.09.2025
15.09.2025 ob 09:32
15.09.2025 ob 09:10
15.09.2025 ob 09:32

Se ne želite zanašati na pokojnino in bi si raje že danes zagotovili boljšo prihodnost v starosti?

Finančni trg ponuja zares veliko različnih možnosti, vendar raznolikost tveganj in premalo informacij pogosto povzroča zmedo in negotovost. Zato se številni odločajo za rešitve in oblike varčevanj ali vlaganj, ki so se skozi zgodovino pokazale za stabilne in zanesljive. Ena takšnih je naložbeno zlato, prava izbira za vse, ki si želite postopno, a zanesljivo oblikovati varnostno mrežo za prihodnost, brez visokega tveganja ali zapletenih postopkov.

Prednosti varčevanja v zlatu v primerjavi z drugimi oblikami varčevanja

V zadnjih letih smo priča vse večji negotovosti: vojne, inflacija, geopolitične napetosti in večja nihanja na finančnih trgih nas vedno znova opominjajo, da klasične oblike varčevanja pogosto ne zadoščajo več. V primerjavi z njimi naložbeno zlato ponuja številne prednosti; ima dolgoročno pozitiven trend rasti, povprečna letna donosnost pa dosega približno 10 odstotkov, kar je znatno več od obveznic ali bančnih vlog. Zato ni presenetljivo, da se vse več ljudi, tudi tistih z manjšimi prihodki, odloča za to zanesljivo in pametno obliko varčevanja.

Vse večje zanimanje malih vlagateljev za naložbeno zlato tako kaže, da zlato danes ni več privilegij najbogatejših, kupimo ga lahko namreč že za zneske od 100 evrov naprej. Poleg tega ima še eno veliko prednost: ni obdavčeno pri nakupu, prodaji in z davkom na kapitalski dobiček. Popolnoma je oproščeno plačila davka.

