»Vse bi dala, da bi bil oče takrat ob meni«

Tudi v avtomobilski industriji je uspeh odvisen od močnih vezi med zaposlenimi, poslovnimi partnerji in strankami. Dobri odnosi so temelj za dolgoročno konkurenčnost in odpornost proti izzivom, ki jih prinašajo krize in tehnološke spremembe. Vsaka kriza je preizkušnja, a včasih je tudi priložnost za spremembe.

Kot pravi Urša Veit Burja, direktorica domžalskega avtosalona Veit Team d. o. o., jih negotove razmere vodijo v več prilagajanja tehnološkim spremembam in gospodarski negotovosti. Poudarja, da njihovo podjetje, ki ima 27 zaposlenih, na izzive odgovarja z nenehnim izobraževanjem, zastopanjem več blagovnih znamk in inovativnim pristopom. »Avtomobilska industrija deluje v ciklih z nihanji, a se osredotočamo na stabilnost in konkurenčnost. Krize v avtomobilski industriji za zdaj ne občutimo,« pravi direktorica, ki je podjetje prevzela po usodni prometni nezgodi, v kateri je umrl njen oče. Skupaj z bratom se je tako čez noč znašla pred veliko odgovornostjo – nadaljevati njegovo delo in uresničiti njegove sanje, kar je bilo še posebej težko, saj je na to ni nihče pripravil.

