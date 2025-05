Vsakomur priporočam daljšo izkušnjo v tujini

Po 16 letih delovanja, tudi na vodstvenih položajih v velikih farmacevtskih koncernih v Veliki Britaniji in na Danskem, se je Boštjan Čeh, magister farmacije s končanim študijem MBA na London Business School, z družino preselil v Slovenijo. »Tu sta danes biotehnologija in farmacija v velikem vzponu. Vidim priložnost, da tudi sam prispevam k razvoju potenciala Slovenije kot ene vodilnih na področju biotehnologije v Evropi in globalno,« je povedal, zakaj se odločil za vrnitev domov, in ne na Portugalsko, od koder prihaja njegova žena.

Dodano vrednost vidi v tem, da je pridobil veliko mednarodnih izkušenj, preden je vstopil v družinsko podjetje Labena, ki ga je pred več kot 30 leti ustanovila mama Irena, zdaj pa ga vodi brat Borut. Podjetje je bilo leta 2018 med desetimi nominiranimi za naziv Delova podjetniška zvezda. »Verjamem in upam, da lahko veliko prispevam k razvoju in uspehu podjetja,« meni Boštjan Čeh, vodja razvoja poslovanja v podjetju.