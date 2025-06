Vrsta bolezni, zaradi katere umre 41 milijonov ljudi na leto

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj za zdravje našega časa, zato zdravljenje brez dvoma zahteva hitro in preventivno ukrepanje. Združeni narodi so si tako v okviru svojih globalnih ciljev trajnostnega razvoja zastavili cilj, da do leta 2030 za tretjino zmanjšajo število prezgodnjih smrti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni.¹

Ključni so ozaveščanje in cenovno dostopne rešitve za države, ki so najbolj na udaru

Če želimo zaustaviti porast kroničnih nenalezljivih bolezni, moramo sprejeti nujne ukrepe za odpravo dejavnikov tveganja in ob tem veliko vlagati v izobraževanje najbolj ogroženih skupin in populacij. Zagotoviti moramo tudi razširljive in, kar je ključno, cenovno dostopne rešitve za tiste trge, ki nosijo največje breme krize nenalezljivih bolezni.

