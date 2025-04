Vozila kot mobilne elektrarne: prihodnost ali iluzija?

Ključno je, da podjetja natančno proučijo, kako upravljajo tveganja in zavarujejo svoje poslovanje. Celoten sektor mobilnosti namreč doživlja revolucionarne spremembe – od e-mobilnosti in tehnološko naprednih vozil, ki so polni mikročipov, do vedno novih sistemov –, ki so posledica prehoda na trajnostne rešitve, napredka v tehnologiji in spreminjajočih se navad potrošnikov.

Mobilni sektor vključuje širok spekter industrij in dejavnosti, infrastrukturo in različne tehnologije, ki omogočajo mobilnost ljudi in blaga. V zadnjem času se zaradi hitrih tehnoloških sprememb in globalnih gospodarskih vplivov spopada z veliko tveganji, pa tudi konkurenca je vedno ostrejša.

Do zastoja v industrijskih procesih prihaja zaradi pomanjkanja ključnih sestavnih delov in sestavin za čipe. Zato so motnje v dobavnih verigah, ki lahko močno obremenijo poslovanje podjetij, še vedno velik izziv. Stalno se povečujejo tudi kibernetska tveganja zaradi varnosti in zaščite podatkov. Pomembne ovire pri poslovanju pa so tudi vedno večje regulativne zahteve in pritiski na zmanjšanje emisij, saj morajo podjetja hitro prilagoditi svoje poslovanje, da izpolnijo vse okoljske predpise.

Zaradi številnih tveganj je celovito upravljanje tveganj in krizna pripravljenost vseh deležnikov še toliko pomembnejša. GrECo, ki s podjetji sodeluje tudi pri razvoju pravih strategij za izboljšanje njihove odpornosti, ponuja prilagojene rešitve, ki podjetjem pomagajo obvladovati ta tveganja.

Naročnik oglasne vsebine je GrECo