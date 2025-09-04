Predstavitvena informacija

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
Fotografija: FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Umetna inteligenca danes ni več stvar prihodnosti, temveč vse bolj postaja del našega vsakdana. Vse bolj spreminja temelje svetovnega gospodarstva in družbe, od avtomatizacije industrije do personalizacije uporabniških izkušenj. Skupaj z informacijsko tehnologijo (IT) je jedro digitalne preobrazbe, kar odpira nove priložnosti tudi za finančne vlagatelje, ki želijo povečati svoje premoženje in znajo prepoznati panoge ter podjetja z dolgoročnim inovacijskim potencialom.

»Podjetja, ki vlagajo v UI, dosegajo konkurenčno prednost.« Aleš Grbić, višji specialist v sektorju upravljanja investicijskih skladov, Sava Infond in dvakratni prejemnik naziva najboljši upravljavec skladov v Sloveniji FOTO: Sava Infond  

Aleš Grbić, višji specialist v sektorju upravljanja investicijskih skladov Sava Infond pojasnjuje, zakaj je prav zdaj pravi čas za strateško finančno vlaganje v sklade, ki podpirajo umetno inteligenco in IT področje.

Naročnik oglasne vsebine je Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o.

