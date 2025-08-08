DELOINDOM

Višji računi za elektriko? Preverite, ali vas sprememba prizadene

Od avgusta 2025 se vrača prispevek za OVE in SPTE. Preverite, kako bo nova metodologija obračuna vplivala na vaš račun za elektriko in sončne elektrarne.
Fotografija: Znesek na položnici bo za gospodinjstva z letno porabo 4030 kilovatnih ur in dvotarifnim merjenjem za mesec julij višji za slabih pet evrov. Foto Voranc Vogel/Delo
Znesek na položnici bo za gospodinjstva z letno porabo 4030 kilovatnih ur in dvotarifnim merjenjem za mesec julij višji za slabih pet evrov. Foto Voranc Vogel/Delo

K. Ž.
08.08.2025 ob 13:25
Od avgusta 2025 bodo gospodinjski odjemalci električne energije ponovno opazili višji znesek na položnicah – vrnil se je prispevek za obnovljive vire energije (OVE) in soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), potrošnike opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Prispevek bodo morali plačati tudi nekateri lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn.

Koliko bo prispevek povečal račun za elektriko?

Po podatkih pristojnega ministrstva bo gospodinjstvo z letno porabo 4030 kWh in dvotarifnim merjenjem za mesec julij plačalo 4,83 € z DDV več.

 

