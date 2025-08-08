Višji računi za elektriko? Preverite, ali vas sprememba prizadene

Od avgusta 2025 bodo gospodinjski odjemalci električne energije ponovno opazili višji znesek na položnicah – vrnil se je prispevek za obnovljive vire energije (OVE) in soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), potrošnike opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Prispevek bodo morali plačati tudi nekateri lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn.

Koliko bo prispevek povečal račun za elektriko?

Po podatkih pristojnega ministrstva bo gospodinjstvo z letno porabo 4030 kWh in dvotarifnim merjenjem za mesec julij plačalo 4,83 € z DDV več.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.