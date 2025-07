Video: To je ključni element na vseh gradbiščih

V resnici si sodobnega sveta brez njega sploh ne moremo predstavljati. Uporablja se za gradnjo hiš, cest, mostov, predorov, jezov, ključne prometne opreme in celo umetniških skulptur. Njegove glavne lastnosti, kot so trdnost, prilagodljivost in dolga življenjska doba, so glavni razlogi, da je postal nepogrešljiv temelj našega vsakdana.

Toda kako pravzaprav nastane beton? Preden ga s t. i. hruškami pripeljejo na gradbišče, se njegova pot začne čisto drugje: v kamnolomu. Tam pridobivajo kameni agregat, eno od ključnih sestavin betona, ki mora biti ne le trden, temveč tudi kakovosten in obstojen. Prav od njegove sestave in čistosti so namreč v veliki meri odvisne trdnost, obstojnost in življenjska doba končnega izdelka.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Alpacem