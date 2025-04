Video: Ste vedeli za to novost na Čopovi ulici?

V secesijski stavbi nekdanje Mestne hranilnice ljubljanske je zaživela Muza– muzej in galerija, ki združuje sodobno umetnost, zgodovinsko dediščino in prostor za razmislek. Ob odprtju razstave Eho, ki vabi k tihemu poslušanju preteklosti in iskanju odgovorov v sedanjosti, smo se pogovarjali z direktorjem Muze Matkom Miočem in kustosinjo dr. Meto Kordiš.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je NLB