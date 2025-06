Video: Šola, ki mladim odpira vrata v prihodnost

Sanjal je o tem, da bi postal kuhar, vendar se mu želja ni uresničila takoj, saj starši njegove odločitve za poklic kuharja niso podpirali. Vztrajali so pri splošni izobrazbi in pri tem, da opravi študij in se izšola za nekaj bolj »resnega«. Matej je doštudiral in nekaj časa vztrajal v svojem poklicu, a čez čas se je vrnil v kuhinjo. Zdaj dela kot kuhar in je v svojem poklicu zelo zadovoljen.

Izbira poklica je ena najpomembnejših odločitev v življenju, zato ni presenetljivo, da o njej mladi začnejo razmišljati že zelo zgodaj. Že v zgodnjem otroštvu se srečujejo z različnimi poklici in se radi pogovarjajo o njih, jih preigravajo v svojih igrah in se pretvarjajo, da so postali frizerke, učitelji, kuharji in vrtnarji. Iz preprostih iger se začnejo porajati prve želje, kaj bi želeli postati. Pri tem imajo izjemno pomembno vlogo starši, učitelji in šolski svetovalci – prav oni so tisti, ki mlade lahko usmerjajo, jim pomagajo raziskovati interese in jih spodbujajo, da si zastavijo cilje in iščejo prave poti do njih.

Škofjeloška regija je gospodarsko močno razvita in se ponaša z razvejeno mrežo izobraževalnih ustanov, ki vzgajajo kakovosten in med delodajalci zelo iskan kader. Podjetja v Škofji Loki in širši okolici, kjer prevladujejo lesnopredelovalna, kovinarska in elektroindustrija, se zavedajo, kako ključno je, da mladostniki dobijo kakovostne informacije o možnostih izobraževanja in zaposlitve. Povpraševanje po tehničnih poklicih v tej regiji je zelo veliko, prav tako pa narašča tudi zanimanje mladih zanje. Pomembno vlogo pri tem igra Šolski center Škofja Loka, ki se s številnimi dejavnostmi povezuje z osnovnimi šolami, učenci, starši in gospodarstvom, da bi jim predstavil bogat svet poklicev in možnosti karierne rasti.

Naročnik oglasne vsebine je Center za poklicno izobraževanje (CPI)