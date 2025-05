Video: »Obljubljamo novost, ki je v Sloveniji še ni bilo«

Prostor, ki je vse dopoldneve sameval, je na pobudo direktorja podjetja Maribox postal imenitno prizorišče, o katerem govorijo tudi v tujini. Mariborsko podjetje Projektor, ki je leta 2015 prevzelo kinocenter Kolosej Maribor in zdaj upravlja blagovno znamko Maribox, je bilo ustanovljeno leta 2015 in je v lasti finančne družbe KD Group. Ta je že leta 2004 kupila Kolosej, ki ga je Projektor leta 2017 preimenoval v Maribox. Takrat se je začela obsežna prenova kompleksa. Na obrežju reke Drave je nastal najsodobnejši kinematografski center v Mariboru, ki postaja vse bolj priljubljen tudi kot osrednji konferenčni prostor v regiji. Na 30.000 kvadratnih metrih, v desetih dvoranah in drugih prostorih potekajo nepozabni zabavni večeri, odlične poslovne konference in drugi dogodki, ki obiskovalcem ostanejo v spominu zaradi urejenosti prostora in enkratne lokacije v središču mesta.

Naročnik oglasne vsebine je Maribox