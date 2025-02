VIDEO: O izjemnih Slovenkah s Sabino Obolnar in Valentino Smej Novak

V želji, da predstavimo izjemne ženske v slovenskem prostoru, bo 4. marca potekal izbor Ona 365, dogodek, ki že 15 let izpostavlja dosežke posameznic, ki s svojim delom in dejanji pomembno vplivajo na družbo.

O izboru, pa tudi moči in pravicah žensk sem se v tokratnem podkastu pogovarjala s Sabino Obolnar, odgovorno urednico revije Onaplus, in Valentino Smej Novak, založnico in dolgoletno članico strokovne komisije izbora.

Valentina Smej Novak: To so junakinje današnjega časa!

Valentina je prepričana, da ima čisto vsak izmed nas priložnost za dobro dejanje, čeprav opozarja, da vendarle nimamo vsi enakih izhodišč: »Živimo v časih, ki so polni izzivov, mi pa iščemo ženske, ki se na izzive ne odzovejo z vdanostjo, temveč z mislijo, da se vse da, da je vse mogoče!«

S tem se strinja tudi Sabina Obolnar, ki doda, da večina nominirank deluje v svoji lokalni skupnosti in neverjetno povezuje to skupnost, kar je izjemno dejanje, čeprav se, kot pravi Sabina, njim pogosto zdi, da ne počnejo ničesar posebnega, tako zgolj naravno delujejo.

Sabina Obolnar: Težko je zgolj z besedo opisati, kako veličastni osebi sta bili Manca in Anita

V pogovoru smo se spomnili tudi dveh izjemnih Slovenk, Mance Košir in Anite Ogulin, ki sta v lanskem letu preminuli, a pustili močno in pronicljivo sled v družbi. Njuna dela, predanost in prizadevanja za dobrobit drugih ostajajo navdih številnim.

Kaj je tisto, kar ženske dela izjemne, kdo so junakinje današnjega časa? Vabljeni k poslušanju celotne epizode podkasta, ki ga najdete TUKAJ, na Onaplus.si.