VIDEO: Ne pustite se opehariti, tako zaščitite svoje pravice pri gradnji in prenovi - nasveti tržnega inšpektorja

Pozanimali smo se, kako se lahko potrošnik čim bolj zaščiti pred morebitnimi zapleti pri gradnji, kakšne so pravice potrošnikov ter postopki uveljavljanja reklamacij in kakšni so ukrepi tržnega inšpektorata.

Kaj pravzaprav pomeni reklamacija

Za začetek smo razjasnili dejstvo, da reklamacija sploh ni izraz, ki bi se pravilno uporabljal pri zahtevkih. Dejan Ciringer pojasni: »Reklamacija je splošen pojem, ki se je zasidral v javnosti ter ga potrošniki razumejo kot vse, kar je narobe. Dejansko pa reklamacija lahko pomeni tako pravice iz naslova garancije kot pravice iz naslova neskladnosti blaga. Potrošniki res velikokrat nejasno opredelijo svoj zahtevek podjetju, iz katerega je zelo težko razbrati, katero vrsto pravic so uveljavljali pri podjetju.«

Vabljeni k poslušanju celotnega podkasta na deloindom.si!