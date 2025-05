Video: Fructalove ikone, s katerimi so odraščali številni Slovenci

V Ajdovščini se že 80 let piše prav posebna zgodba, ki je globoko zasidrana v slovensko tradicijo. Letos namreč zaznamujemo jubilej Fructala, blagovne znamke, ki je v vseh teh letih narisala nešteto nasmehov na obrazih in veselo zapolnila marsikateri lačen želodček. Zdi se, kot da je Fructal vedno bil tu – globoko zasidran v ajdovskem okolju in zavesti slovenskih potrošnikov ter v srcih tistih, ki za njim stojijo.

Tudi Matej Žvokelj, tehnični direktor podjetja, je zrasel skupaj s Fructalom. Kot ponosni Ajdovec zelo rad pove, kako pomembno se mu zdi, da je Fructal tudi po spremembi lastništva ostal v njegovem okolju in še vedno povezan s skupnostjo, ki je pravzaprav v vseh teh letih rasla skupaj z njim.

Uspeh Fructala nikakor ni samoumeven, je plod povezovanja, vizionarstva, predvsem pa želje, da bi potrošnikom v Sloveniji in širše ponudili najboljše. »V Fructalu smo od nekdaj zavezani kakovosti – v celotnem procesu, od razvoja, načrtovanja do proizvodnje, stremimo k visokim standardom, s čimer želimo zagotoviti potrošnikom varen in kakovosten proizvod. Mislim, da to naši potrošniki prepoznajo in cenijo,« nas že takoj na začetku intervjuja navduši sogovornik Matej Žvokelj in nas popelje skozi preteklost, sedanjost in predvsem prihodnost ene najbolj prepoznavnih blagovnih znamk.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Fructal