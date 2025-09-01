Vesna V. Godina: Pretreslo me je, ko sem stala za družino, ki je kupovala za šolo

Pravkar se bo začelo še eno šolsko leto, v katerem veliko število slovenskih staršev ni oziroma ne bo zmoglo stroškov šolanja njihovih otrok v slovenskem menda brezplačnem državno financiranem šolskem sistemu.

Že pred časom so nas na to začeli opozarjati različni zbiratelji dobrodelnih prispevkov za nabavo šolskih potrebščin. Tudi z objavo sporočil, ki so nas seznanjali, kako lahko državljani rešimo ta problem s pošiljanjem SMS sporočil, s katerimi smo na primer lahko prispevali toliko in toliko evrov za nakup šolskih potrebščin.

Koliko danes šola stane, sama sicer več ne vem. Sem že izgubila občutek. Moja hčerka je že zdavnaj nehala s svojim šolanjem, tako da mi je pregled nad stroški nakupa zvezkov, učbenikov in ostalega, tuj. A me je pred kakšnimi desetimi dnevi pretreslo, ko sem stala pred blagajno v vrsti za mamo in hčerko, ki sta kupovali zvezke ...

