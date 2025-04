Vesna Hedl: Iz hčerine bolezni se je rodilo nekaj dobrega, odprla je posebno pekarno

O celiakiji je začela brati, še preden so njeni hčeri potrdili diagnozo, da bi bila čim bolje pripravljena. Zavedala se je namreč, da gre za resno avtoimunsko bolezen in da bo treba povsem spremeniti prehrano – ne le za hčerko, temveč za celotno družino.

Vesna Hedl poudarja, da brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo ali le za intoleranco na gluten ni le izbira, temveč nuja. »V naši družini se vsi držimo brezglutenske diete, ker smo želeli ustvariti varno okolje za otroka, da lahko vzame, karkoli želi pojesti brez vprašanja, ali to lahko je ali ne,« pojasnjuje v intervjuju.

Z možem Vidom že nekaj let vodi kmetijo, kjer se osredotočata na trajnostno pridelavo hrane, ki temelji na spoštovanju do narave.

Ker je bila samozaposlena več kot deset let, je kmalu spoznala, da je delo na kmetiji podobno delu v podjetništvu, zato ji znanje s področja ekonomije zelo koristi, medtem ko se je za poklic peka morala dodatno izobraževati. Pred nekaj meseci je namreč odprla brezglutensko pekarno, ki jo je poimenovala po hčeri, ki je glavno vodilo celotne zgodbe.

Na kmetiji ste od septembra 2024 ponosni na novo pridobitev – brezglutensko pekarno, ki ste jo poimenovali po hčeri, ki je glavno vodilo celotne zgodbe. Kako ste odkrili, da ima celiakijo?

Pri hčerki sva okrog njenega prvega leta starosti opazila, da ima nekoliko bolj napihnjen trebušček, in to sva na pregledu omenila pediatrinji, ki je to zelo resno vzela in strokovno pristopila k zadevi. Najprej smo morali zapisovati dnevnik prehrane deset dni, opazovati, če je trebušček vsak dan napihnjen in če ima vsak dan težave pri odvajanju.

Ker je bilo vseh deset dni opaziti težave, nas je pediatrinja napotila na laboratorijske preiskave, ki so pokazale velika odstopanja. Potem pa nas je napotila na pediatrijo v UKC Maribor, kjer so opravili širši pregled krvne slike in ultrazvok trebuščka, ki je takoj pokazal sum na celiakijo, a to ni zadostovalo za končno diagnozo.

Zato smo morali počakati na izvide širše krvne slike, ki so vključevali testiranje protiteles za celiakijo, in ko so izvidi prispeli, so bila protitelesa tako močno povišana, da je bilo takoj jasno, da gre za celiakijo.

Kako je celiakija zaznamovala vaše življenje – kaj to pomeni za otroka in za celotno družino?

Najprej je bil to izziv, pozneje pa sem ugotovila, da je treba bolje organizirati prehrano in biti pozoren na to, da na jedilnik vključujemo zdravo prehrano. Če se prehrana načrtuje, imaš možnost pripraviti bolj zdrave, kvalitetne in polnovredne obroke. Na začetku je bilo težko, ker nisem imela dovolj znanja o celiakiji. Toda izpraznili smo vse omare, ker se lahko gluten najde tudi v ...

